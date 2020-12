Cimitero per gli animali d'affezione, Novi vuole aprirne uno

NOVI LIGURE — Nel 2023 Novi Ligure potrebbe avere un cimitero per gli animali d’affezione. La previsione è contenuta nel Dup, il documento di programmazione per il triennio 2021-2023 che è stato approvato lunedì dal consiglio comunale. A sorprendere però sono i costi: la giunta Cabella prevede infatti di spendere 300 mila euro per realizzare l’opera.

«Il cimitero per gli animali d’affezione è una buona idea – ha detto dai banchi dell’opposizione Rocchino Muliere (Democratici) – E mi rammarico anzi per non averla portata a termine durante il mio mandato. La cifra indicata sul Dup mi sembra però davvero esagerata. Anche tenendo conto che non ci sono fondi per il cimitero di Merella, che invece ne avrebbe bisogno».

Secondo il vicesindaco Diego Accili, nei 300 mila euro presenti alla voce per il cimitero degli animali è previsto anche uno stanziamento per il camposanto della frazione. «Volevamo avviare i lavori già il prossimo anno, ma probabilmente l’intervento slitterà al 2022 perché stiamo valutando la capacità complessiva dei nostri cimiteri. Secondo le nostre stime nei prossimi due o tre anni avremo un migliaio di posti liberi nel cimitero urbano di via Pietro Isola. Quindi l’investimento sul camposanto della Merella potrebbe non servire».