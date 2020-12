Bni inaugura 'I Campionissimi'

TORTONA - “Chi dà riceve” è questa la filosofia che accomuna i ventisei imprenditori e professionisti del Capitolo Bni “I Campionissimi” del territorio tortonese e novese. Fanno parte di Bni, Business Network Internetional, una rete nata negli USA nel 1985 e che oggi conta oltre 270mila iscritti, quasi 10mila Capitoli in tutto il mondo ed è divenuta l’organizzazione di scambio referenze più vasta a livello internazionale.

Ogni mercoledi mattina dalle 7.30 alle 9 si incontrano, adesso online, ma quando sarà possibile da vivo, per allargare la propria cerchia di conoscenze e incrementare il proprio giro di affari e proprio questa mattina c'è stato il primo incontro conoscitivo a cui hanno partecipato sia figure di spicco all'interno di Bni che rappresentanti delle istituzioni locali come il sindaco di Tortona Federico Chiodi e il suo vice con le deleghe al Commercio e alla Promozione del Turismo Fabio Morreale. All’interno del Capitolo (cosi si chiamano i gruppi locali) si possono trovare le professioni più disparate e tra queste l’avvocato, il commercialista del noto studio Chiappini di Tortona, le due professioniste dell’Home Staging, il broker assicurativo specializzato in arte e gioielli, la proprietaria dello storico negozio ottico Pastorelli di Novi Ligure, il produttore di vino del Gavi, il consulente finanziario, il geometra, l’amministratore delegato della IFC Coatings srl di Tortona specializzata nella rivendita di vernici professionali nel Nord Ovest italiano.

“Utilizziamo il passaparola referenziato: il modello dell’economia collaborativa a scapito di quella competitiva è uno dei nostri fondamenti; la fiducia reciproca è lo strumento che utilizziamo per costruire, in maniera seria ed onesta, nuove e forti relazioni" ci racconta Alberto Pesce, director del Capitolo e artefice della nascita di questo gruppo. Andrea Cortesi, attuale presidente del Capitolo continua “Ci unisce il progetto di crescita professionale ma anche personale. Il nostro obbiettivo è quello diventare un punto di riferimento economicamente importante per i nostri territori. La nostra riunione, nella quale ognuno di noi ha cinquanta secondi per presentarsi mettendo in risalto le proprie qualità o specializzazioni e per richiedere contatti specifici, è anche il momento per condividere con gli ospiti, che settimanalmente invitiamo, le opportunità che la nostra squadra può dare anche a chi si avvicina a noi per la prima volta; per noi è importante che tutti si sentano a proprio agio, ispirati e stimolati dal desiderio di far parte di un gruppo coeso e ben organizzato. Abbiamo iniziato che eravamo una decina, adesso siamo 26 imprenditori e professionisti ma contiamo di raggiungere i 40 membri entro la fine dell’anno prossimo, perché più siamo più sarà facile avere nuove opportunità di business per tutti”.