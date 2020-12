Giovanni “Vanja” protagonista in Tv

NOVI LIGURE – Doppia apparizione in televisione per il pasticcere e modello Giovanni Battista Lasagna, in arte Vanja. Sabato 13 dicembre è stato infatti ospite della trasmissione Bravissima, condotta da Valerio Merola, che qualche giorno prima era stato in visita a Novi, nel bar pasticceria Lasagna. Per il format televisivo in onda su Sky, Giovanni Vanja ha realizzato una grande torta che raffigurava il palco dello studio televisivo, utilizzando i più tipici ingredienti della tradizione pasticcera: cioccolato fondente come base, pan di spagna e creme. Il risultato è stato sorprendente ed ha lasciato tutti a bocca aperta.

Mercoledì, invece, il novese è stato ospite della trasmissione Guess My Age, condotta da Enrico Papi, in cui i concorrenti sono chiamati a indovinare l'età anagrafica di un “personaggio misterioso”, in questo caso Giovanni Vanja che, oltre ad essere un abile maestro pasticcere, è anche modello dai tratti androgeni. Sulle passerelle, infatti, indossa indifferentemente abiti maschili e femminili. Ebbene, con grande sorpresa di tutti, Giovanni Vanja ha, alla fine, “confessato” la sue età: 56 anni, molto ben portati. Con queste due recenti apparizioni sugli schermi televisivi, la carriera del modello-pasticcere sembra ormai decollata, anche se lui aveva sottolineato, in una recente intervista per Novionline.net e Il Novese, la intenzione di non lasciare – se non per brevi periodi – la sua amata città natale né lo storico laboratorio di dolcezza.