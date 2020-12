Morto per Covid il serial killer Donato Bilancia

PADOVA - E' morto oggi a 69 anni a causa del Covid-19, nel carcere Due Palazzi di Padova, Donato Bilancia, il serial killer condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e 16 anni per un tentato omicidio. I delitti avvennero tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte.

In particolare, il 24 marzo 1998 a Novi Ligure, nella frazione Barbellotta, si appartò in una villa con la sua Mercedes con la transessuale Lorena, che ne intuì le intenzioni e provò a fuggire. In quel momento sopraggiunsero due metronotte, ai quali Bilancia sparò, ferendoli mortalmente. Andò poi alla ricerca di Lorena e la ferì all'addome, ma senza ucciderla come credeva. Quindi, con un colpo di grazia alla testa, finì le due guardie giurate, Massimiliano Gualillo e Candido Randò.

IL KILLER SUI GIORNALI

Qui di seguito due prime pagine de Il Piccolo dell'epoca e un approfondimento de Il Novese a vent'anni dagli omicidi, in occasione di un permesso dal carcere per Donato Bilancia.

LEGGI GLI ARTICOLI DI QUESTA PAGINA

LEGGI GLI ARTICOLI DI QUESTA PAGINA

LEGGI GLI ARTICOLI DI QUESTA PAGINA