Con il Ciampini Boccardo a osservare il cielo stellato

NOVI LIGURE — Tutti a guardare il cielo stellato. Oggi, venerdì 18 dicembre, a partire dalle ore 18.00 il Ciampini-Boccardo di Novi Ligure dedicherà una serata alla osservazione del cielo in collegamento con l’Osservatorio astronomico della Valle d’Aosta che andrà in diretta streaming sul canale Youtube dell'istituto: un evento da non perdere durante il quale i ricercatori Andrea Bernagozzi, Paolo Calcidese e Davide Cenadelli illustreranno, non solo il centro di ricerca di cultura scientifica, ma anche la natura astrofisica dei vari oggetti celesti utilizzando un particolare telescopio posizionato nella terrazza didattica dell’osservatorio.

Le iniziative dell’osservatorio per le scuole nascono dall’impegno dei ricercatori di saldare un legame tra la ricerca, la divulgazione e la didattica. La comunicazione dell’astronomia e dell’astrofisica attraverso le attività svolte con competenza, professionalità e tanta passione dai ricercatori della Valle di Saint Barthelemy condurrà studenti e pubblico a scoprire il cielo ritenuto essere il più bello dell’anno: quello di dicembre.