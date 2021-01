Per famiglie bisognose e mensa c'è l'aiuto del Rotary

Più di 130 famiglie sono state aiutate grazie ai fondi messa a disposizione dal Rotary Club Gavi Libarna. In occasione delle festività natalizie, infatti, il Rotary ha realizzato alcune iniziative rivolte alle persone meno fortunate. Grazie alla collaborazione con il Csp, il consorzio dei servizi sociali di Novi Ligure, sono state rintracciate 135 famiglie bisognose di aiuto e a ciascuna è stato erogato un contributo di 60 euro.

«L’azione è stata molto apprezzata, si è potuto percepire che questa piccola somma in contanti permetteva di poter fare fronte a esigenze immediate e, anche grazie alla successiva distribuzione di buoni spesa da parte dei Comuni, di trascorrere le festività più sereni», spiegano dal Rotary.

Il club inoltre ha aiutato la mensa gestita in via Ovada a Novi Ligure dai Volontari Vincenziani, guidati da Ada Caraccia. Il Rotary ha fatto una donazione e ha consegnato un attestato a tutti gli operatori che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo per i più bisognosi. «Tra queste persone è giusto sottolineare il lavoro faticoso e costante delle cuoche che ogni giorno allestiscono centinaia di pasti di eccellente qualità tanto da essere considerata una mensa “stellata” da chi ne usufruisce», dicono i Rotary di Novi e Gavi, promotori dell’iniziativa. Attualmente la mensa è chiusa per l'emergenza coronavirus, ma i pasti vengono comunque confezionati e consegnati a chi ne ha bisogno.

Il sindaco di Gavi Carlo Massa presente alla distribuzione dei fondi Rotary