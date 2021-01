Scuola al freddo: vacanze più lunghe a Voltaggio

VOLTAGGIO — Un giorno di vacanza extra per gli alunni della scuola di Voltaggio, in alta val Lemme. Questa mattina, al rientro in aula, si è scoperto che la caldaia era andata in blocco. «Era già andata in blocco altre volte ed era stata riavviata, così come è successo questa mattina», spiegano dal Comune.

Questa volta, però, era da due giorni che il personale scolastico non frequentava l'istituto e così il guasto non è stato scoperto subito. «La temperatura interna all'edificio non è stata ritenuta idonea ad accogliere le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola elementari. La temperatura idonea sarebbe stata raggiunta fra le 9.30 e le 10.00 del mattino», dicono ancora dal Comune. E così i bambini sono stati rimandati a casa.