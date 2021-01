Il teatro? Ora viene consegnato...a domicilio

ALESSANDRIA - Un vero e proprio servizio di consegne a domicilio di pezzi teatrali di drammaturgia contemporanea inedita. Un modo per riavvicinare il pubblico al teatro. “TheLiveRy” è il nuovo progetto delle Officine Gorilla prodotto insieme al Teatro della Juta e da Commedia Community per continuare a diffondere la cultura teatrale, anche in questo momento in cui le porte dei teatri restano chiuse, nell'ambito del progetto "Accademia della Juta" sostenuto dalla Fondazione SociAl.

Come funziona? La performance è dedicata a un nucleo familiare/abitativo per scongiurare il rischio di assembramenti. La durata è di circa 15/20 minuti. Il TheLiveRy consegna davanti all'uscio di casa, sotto i balconi, nei cortili interni, tutti posti all'aperto, circoscritti e privati, non è possibile richiedere la performance in luoghi pubblici (come ad esempio nei parchi) in pieno rispetto delle norme anti Covid 19.

Il servizio sarà attivo inizialmente in Alessandria da giovedì 28 gennaio in giorni designati che saranno sempre annunciati attraverso i canali social delle Officine Gorilla e del Teatro della Juta (Facebook e Instagram), la prenotazione deve avvenire almeno 3 giorni prima. Prossimamente sarà possibile accedere al servizio anche nelle zone di Arquata Scrivia e Gavi. Il rider/attore è Michele Puleio; la drammaturgia è di Luca Zilovich e Michele Puleio.

Il "TheLiveRy" si ispira al progetto di Delivery dell'attore Ippolito Chiarello (Lecce) che a sua volta origina dal progetto del Barbonaggio Teatrale (da lui fondato dieci anni fa). Le realtà che hanno deciso di far parte di queste rete si definiscono Usca (Unità speciali di continuità artistica), ovviamente ognuna con il proprio stile, nome e particolarità. Ci sono rider/attori/attrici a Bologna, Lecce, Napoli, Milano e in altre città d'Italia.

Per info e prenotazioni: Whatsapp 349 1689362.