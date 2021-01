Rifiuti, la nuova differenziata arriva anche a Gavi

GAVI — La raccolta differenziata porta a porta arriva anche a Gavi. La cittadina della val Lemme, che finora era rimasta piuttosto “fredda” nei confronti di questo nuovo sistema, con l’arrivo del sindaco Carlo Massa ha deciso di rimettersi in pari. Oggi inizierà la distribuzione del materiale informativo e dal 1° febbraio saranno anche organizzati degli info point in diverse zone del paese. Sempre da febbraio sarà avviata la consegna dei nuovi contenitori per i rifiuti.

Ma vediamo il calendario nel dettaglio. Da oggi verranno distribuiti nelle cassette della posta i volantini con tutte le informazioni utili sull’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, che si possono anche trovare sul sito di Gestione Ambiente.

Inoltre, Gestione Ambiente sarà a disposizione dei cittadini con un gazebo ad Alice (davanti alla chiesa, lunedì 1° febbraio dalle 10 alle 13), Cheirasca (davanti al centro commerciale Il Forte, martedì 2 febbraio dalle 10 alle 13), Valle (davanti al centro commerciale Il Forte, mercoledì 3 febbraio dalle 10 alle 13), Pratolungo (davanti alla chiesa, lunedì 8 febbraio dalle 10 alle 13), Rovereto (davanti alla chiesa, martedì 9 febbraio dalle 10 alle 13), Monterotondo (davanti alla chiesa, mercoledì 10 febbraio dalle 10 alle 13).

La consegna a domicilio dei kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata inizieranno nelle località di Gavi a partire da martedì 2 febbraio, e a seguire nel centro storico. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle 8 alle 19.30, anche al sabato. Il contenitore del vegetale sarà fornito solo su richiesta (a pagamento).

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, dovrete esporre i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico, solo quando sono pieni, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta.