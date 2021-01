Effetto Covid su multe e incidenti: sono un terzo in meno

NOVI LIGURE — Un terzo di multe in meno a Novi Ligure nel corso del 2020. È uno degli effetti del lockdown e delle limitazioni agli spostamenti. Se nel 2019, infatti, le violazioni al codice della strada erano state 9.011, l’anno scorso si sono fermate a quota 5.834. Ci sono stati anche meno incidenti: il calo è del 25 per cento. Il dato è stato reso noto dal comandante Armando Caruso in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia municipale.

Il coronavirus ha pesantemente condizionato l’attività degli agenti, che hanno dedicato molte energie alle verifiche anti Covid: sono state controllate 2.851 persone, ed elevate 70 contravvenzioni, per un totale di 4.340 euro. Inoltre sono stati costantemente monitorati i mercati cittadini e le attività commerciali.

Ma torniamo al codice della strada: dalle sanzioni agli automobilisti indisciplinati sono stati incassati poco più di 218 mila euro; 890 i punti decurtati dalle patenti dei trasgressori. Le violazioni dell’obbligo di assicurazione passano da 21 (2019) a 17 (2020). Le patenti di guida ritirate sono state 19 (26 nel 2019).

Le sanzioni per eccesso o superamento dei limiti di velocità rilevate sono state 292; in diminuzione anche il dato relativo ai divieti di sosta e fermata (1.182 nel 2020, 1.755 nel 2019, forse anche perché per alcuni mesi è stato sospeso il servizio di pulizia delle strade). Il numero di veicoli rimossi è 70; diminuiscono i sinistri stradali rilevati nel corso dell’anno: 197 contro 264 del 2019. I veicoli rubati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari sono stati 2. In diminuzione i verbali relativi alla Ztl (Zona a traffico limitato), che passano dai 1.143 del 2019 ai 655 del 2020.

I controlli sul territorio sono stati anche effettuati in orari serali/notturni come testimoniano i 66 servizi notturni. In totale sono stati effettuati 45 controlli nei riguardi di cittadini stranieri. Importante da un punto di vista qualitativo l’attività di Polizia Giudiziaria. Nel corso dell’anno, sono state denunciate all’autorità giudiziaria 44 persone.