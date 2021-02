Nuova aula multimediale per ricordare la piccola Asia

POZZOLO FORMIGARO — Alla scuola media Dante Alighieri di Pozzolo Formigaro è stata allestita una nuova aula multimediale, che l’istituto ha deciso di dedicare alla memoria della piccola Asia Tenesvolito, scomparsa nel maggio del 2019 a soli undici anni, a causa di una grave malattia.

L’aula è stata allestita dalla cooperativa sociale Azimut, grazie al fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Gli strumenti serviranno non solo per permettere agli alunni di imparare l’uso del computer, ma anche agli insegnanti, che con la tecnologia potranno rinnovare i processi di insegnamento.

Gli insegnanti parteciperanno a una specifica formazione al fine di aggiornare le loro metodologie didattiche, mettendo in campo nuove pratiche educative basate sull’uso del digitale. C'è a disposizione la lavagna multimediale insieme ai tablet e ai pc fissi, oltre che a penne 3D e a una webcam. Tutti i computer sono collegati a internet e in rete: i docenti e gli alunni possono navigare in sicurezza sulle pagine web, grazie a convalidati sistemi di protezione.

«È con grande gioia e commozione che l’istituto ha deciso di dedicare questa aula al ricordo dell’alunna Asia Tenesvolito che, donandoci un grande esempio di coraggio nell’affrontare la sua malattia, ci ha lasciato prematuramente, ma rimane sempre viva nei pensieri e nei ricordi di compagni e insegnanti», concludono dalla scuola.