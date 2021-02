Biblioteca: prestiti e studio in sede ma solo su prenotazione

SERRAVALLE SCRIVIA — Da oggi riapre al pubblico la biblioteca di Serravalle Scrivia. La “Roberto Allegri” sarà aperta lunedì, giovedì e venerdì pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00; martedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 9.00 alle 12.00.

La biblioteca sarà operativa esclusivamente per il servizio prestiti/resi e verrà reintrodotto il servizio di studio in sede, entrambi svolti su prenotazione, telefonando con almeno un giorno di anticipo (0143 633627). Le postazioni per lo studio saranno sanificate e dedicate esclusivamente a una persona al giorno. Al termine del loro utilizzo non verranno assegnate a nessun altro fino al giorno successivo, per consentire le operazioni di sanificazione e la massima sicurezza.

Restano invariate le misure anti Covid già in vigore: gli ingressi sono contingentati (massimo tre persone per volta), rilevazione della temperatura e igienizzazione delle mani all’ingresso, obbligo di mascherina per tutta la durata della permanenza nei locali, possibilità di sostate in biblioteca solo per un massimo di 15 muniti per la scelta del materiale da prendere in prestito. Tutti i libri restituiti saranno stoccati per 7 giorni di quarantena nell’attesa dell’abbattimento della carica virale, pertanto non saranno immediatamente disponibili a nuovo prestito.

I bambini dovranno essere accompagnati da persona adulta per la scelta del libro e comunque non sarà consentita la permanenza nella sala bambini e nella sala ragazzi fino a data da destinarsi. È temporaneamente sospesa la consultazione degli Atti dell’Archivio Storico e interdetto l’accesso all’ultimo piano della biblioteca.