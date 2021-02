Mercato del giovedì in via Roma, esperimento fallito

NOVI LIGURE — Addio al mercato in via Roma. L’amministrazione comunale di Novi Ligure ha messo la parola fine sulla sperimentazione che aveva “allungato” il mercato di piazza XX Settembre. Iniziato esattamente un anno fa, l’esperimento non avrebbe dato i risultati sperati.

Nel corso del 2020, la presenza degli operatori che inizialmente avevano partecipato all’assegnazione dei posteggi è stata scarsa. Dal Comune fanno sapere che al mercato in via Roma hanno partecipato solo due titolari di posteggio per il settore alimentare e tre operatori specializzati nella vendita di abbigliamento per bambini, profumi e bigiotteria.

La giunta del sindaco Gian Paolo Cabella quindi ha deciso di terminare la sperimentazione. In via Roma rimarranno solamente i due banchi per la vendita di generi alimentari a oggi posizionati nello slargo antistante la chiesa di San Pietro: si tratta di Luciano Lorito (farinata) e Walter Bracciali (paninoteca). Degli altri tre ambulanti che avevano il banchetto in via Roma, due hanno chiesto e ottenuto di essere trasferiti in viale Saffi: sono Raffaele Pepe (abbigliamento da bambino) e Maria Fiorentina Cecco (profumi).

La sperimentazione era stata avviata dal Comune con lo scopo di «riqualificare il tessuto commerciale del centro storico» e «rendere più attrattiva l’area di via Roma». Purtroppo non ha funzionato e la desertificazione commerciale di via Roma non accenna a fermarsi. Ci sono state anche proteste da parte dei residenti, perché il posizionamento della bancarelle impediva l'accesso alle auto.