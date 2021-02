Mountain bike, i Cinghiali tornano in sella

NOVI LIGURE — Dopo una stagione 2020 compromessa, tra gli sportivi la voglia di ripartire è tanta e la scuola di mountain bike “I Cinghiali” di Novi Ligure nei primi giorni di gennaio ha ripreso le lezioni. Domenica scorsa si è svolta la presentazione del gruppo agonistico giovanile, a porte chiuse, nell’area di viale Pinan Cichero dove sta nascendo il nuovo campo scuola. Tanta la voglia di pedalare con i propri coetanei e di continuare la preparazione in vista delle gare in programma.

I ragazzi agonisti di fatto non si sono mai fermati, anche se si sono dovuti allenare in modo individuale e non è stato possibile seguire la preparazione con la palestra e il triathlon, come negli anni scorsi. Ora ripartono gli allenamenti in gruppo.

Il gruppo agonisti dei Cinghiali è formato da 11 ragazzi della categoria esordienti e giovanissimi in vista del passaggio di categoria nel 2022. In vivaio ci sono tanti ragazzini che hanno voglia di tenere il passo dei più grandi e già durante l’anno ci potrà essere qualche aggiunta.

Domenica, dopo l’incontro con il presidente Luigi Fiorone, i Cinghiali hanno fatto una pedalata fino a Castellania, simbolo del ciclismo per il nostro territorio. Ora però è tempo di pensare alla gare: la prima del 2021 è in programma il 28 febbraio ad Albenga.