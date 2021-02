Famiglia intossicata da monossido di carbonio: in 4 all’ospedale

ROCCHETTA LIGURE - Sfiorata la tragedia la notte scorsa a Rocchetta Ligure dove una famiglia è rimasta intossicata da monossido di carbonio e i suoi quattro componenti dopo essere stati soccorsi dai vigili del fuoco e dai carabinieri sono stati trasportati all’ospedale di Novara con le autoambulanze del soccorso di emergenza 118. Sono stati ricoverati presso la camera iperbarica.

A rimanere intossicati sono stati marito e moglie, rispettivamente di 59 e 52 anni, e i due figli di 22 e 19 anni.

Sembra che a sprigionare il gas killer sia stato il malfunzionamento di una stufa, ma su questo sono ancora in corso indagini e accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

La famiglia abita in paese, al confine tra la val Borbera e la valle Sisola da anni. Il capofamiglia lavora in un allevamento di capre da latte di un’azienda che utilizza in proprio il prodotto munto per trasformarlo in formaggio.