La 'nuova' Milano - Sanremo con il Sassello, ma senza Ovada

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Eccolo, finalmente, il tracciato della Milano - Sanremo 2021, che si correrà il 20 marzo, con novità anche per la provincia. Fino a Novi Ligure il percorso è quello tradizionale, ma dopo la città dei Campionissimi si cambia: tagliata fuori Ovada, anche perché impossibile passare dal Gnocchetto verso il Turchino, i corridori transiteranno per Predosa, Strevi, Acqui e Cartosio, quando la strada inizierà a salire.

Poi Ponte Erro, il Sassello e il Colle del Giovo, a 516 metri, la 'cima Coppi' della Classicissima, prima di scendere verso Stella e l'Aurelia. Nel tratto finale Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, la Cipressa a 27 chilometri dal traguardo e il Poggio quando ne mancheranno poco più di 12

ALESSANDRIA - La Milano - Sanremo ritorna alla tradizione. Almeno nel tratto in provincia di Alessandria: fra poche ore l'annuncio di Rcs, che ancora lunedì ha effettuato un sopralluogo, decisivo per la scelta del percorso. La 'Classicissima di primavera' si correrà il 20 marzo e, nella prima parte, come in passato, l'ingresso nel territorio alessandrino sarà a Pontecurone, poi Tortona, Pozzolo, Novi, con il transito davanti al Museo dei Campionissimi. Fino a Ovada il tracciato sarà quello classico, cambiato solo nel 2020, dopo l'opposizione di 13 dei 16 comuni savonesi. Dal Sassello, si scenderà verso il Savonese da Stella e raggiungere l'Aurelia ad Albisola superiore. Da quel momento la strada sarà di nuovo uguale, fino a Sanremo.

VERSO UAE TOUR

In queste ore le squadre sono in volo verso gli Emirati Arabi per l'Uae Tour. Fra i protagonisti anche l'alessandrino Massimo Rava, con la Shimano, assitenza tecnica neutra, che l'anno scorso aveva vissuto giornate di ansia, bloccato in hotel con altre 600 persone dopo alcune positività riscontrate tra i meccanici di un team. Una lunga attesa, senza poter uscire dalle stanze: erano gli inizi della pandemia, che avrebbe sconvolto anche il mondo dello sport.