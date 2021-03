Gavi piange Angelo e Piero, storia del paese

GAVI - La comunità gaviese è profondamente rattristat per la perdita di due personaggi simbolo del paese, il parrucchiere in pensione Angelo Calcagno, per tutti ‘Angioletto’, e il tabaccaio Piero Nattino, che è stato assessore negli anni Ottanta. Due personaggi diversi tra loro, ma ugualmente amati e rispettati dai loro compaesani, sentimenti riassunti in poche, ma toccanti, parole dal sindaco Carlo Massa: "Abbiamo perso due persone che hanno fatto la storia di Gavi che ci hanno insegnato il rispetto per Gavi e per i gaviesi e a non lesinare impegno per lo sviluppo della nostra cittadina".

L’amministrazione ha fatto affiggere i manifesti di partecipazione al lutto di Piero Nattino, che negli anni Ottanta gestiva una tabaccheria ma da tempo si era ritirato a vita privata in quel di Cadepiaggio. È morto all’età di 76 anni all’ospedale di Tortona in seguito a complicanze causategli dal virus Covid-19.

Angelo Calcagno detto ‘Angioletto’ è morto all’età di 88 anni ed era lo storico parrucchiere del paese, la cui bottega era frequentata anche di chi non aveva necessità di farsi tagliare i capelli, ma ci andava per godere del buon’umore che dispensava. Raccontava barzellette in modo stupendo ed era un grande tifoso della squadra locale. I compaesani hanno dato l’ultimo saluto ad Angioletto convinti che sia salito in cielo a tagliare i capelli agli angeli.