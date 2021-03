Stanotte chiude lo svincolo fra A26 e A7

BETTOLE DI POZZOLO - Possibili problemi in vista per gli automobilisti sulla rete autostradale: sulla A26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire l'installazione di sensori, in orario notturno, dalle 23 di oggi, martedì 2, alle 5 di mercoledì 3 marzo, sarà chiuso l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova.

L'alternativa più accettabile è uscire alla stazione di Novi Ligure sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e rientrare a Serravalle sulla A7, in direzione di Genova, oppure proseguire sulla A7 in direzione Milano, per poi uscire e rientrare alla stazione di Tortona e procedere verso il capoluogo ligure.