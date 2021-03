Arquata, due boati nella notte scuotono il paese

ARQUATA SCRIVIA — Due boati hanno svegliato la popolazione di Arquata Scrivia, ieri sera. Una prima esplosione è stata udita a mezzanotte, la seconda, ancora più forte, una decina di minuti dopo. Il rumore è stato udito nettamente in tutto il paese e non solo: segnalazioni sono arrivate anche da Vignole Borbera. Le prime ipotesi - un incidente al deposito di idrocarburi Sigemi o il crollo di un edificio - si sono fortunatamente rivelate errate. I boati, infatti, sarebbero stati provocati dall'accensione di alcuni grossi "petardi" artigianali che, a parte il rumore e lo spavento, non hanno causato feriti.

Un testimone ha riferito di aver visto una persona scendere da un'utilitaria - una Toyota Yaris - accendere qualcosa e poi allontanarsi. Pochi istanti dopo l'esplosione. Ad agire potrebbe essere stato uno squilibrato.