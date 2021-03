Riprendono i lavori di asfaltatura, si parte con via Monte Pasubio

NOVI LIGURE — Da questa settimana in varie zone di Novi Ligure riprendono i lavori di manutenzione stradale che si erano interrotti alla fine dello scorso anno a causa delle cattive condizioni atmosferiche.

Si inizia domani con la scarifica e la riasfaltatura del tratto di via Monte Pasubio compreso tra via Cavallotti e via dei Mille. Sempre per via Monte Pasubio è in programma la sistemazione del tratto compreso tra corso Italia e via Cavallotti. Il termine di questi interventi è previsto nella giornata del 12 marzo.

Si proseguirà con la scarifica e la riasfaltatura di via Demicheli e con interventi di asfaltatura in via Pietro Isola e strada Bosco Marengo. I lavori continueranno nelle settimane successive con la scarifica e la riasfaltatura dei marciapiedi in via IV novembre (tratto da via Monte Sabotino a viale della Rimembranza) e con il rifacimento dei marciapiedi in via Amendola.

Per permettere l’esecuzione dei lavori sono state previste modifiche temporanee alla viabilità che saranno applicate secondo l’effettivo stato di avanzamento.