Ciampini, studenti a colloquio con il padre della missione Exomars

NOVI LIGURE — Il progetto “Spazio alla Conoscenza 3.0”, ideato e realizzato dai docenti Bisio e Campisi con il prezioso contributo degli studenti del corso di Elettronica ed Elettrotecnica dell’Istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure, prosegue la sua attività di divulgazione scientifica con un ospite d’eccezione: Walter Cugno, “padre di Exomars” che domani, venerdì 12 marzo a partire dalle 16.00 in diretta streaming sul canale Youtube dell’Istituto, argomenterà sul futuro dell’esplorazione e la presenza umana nello Spazio, intrattenendo studenti, docenti e appassionati di Spazio e Conoscenza.

Un curriculum ricco quello dell’ingegnere che da gennaio 2016 ricopre il duplice incarico di vice presidente del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, nonché di responsabile del sito aziendale di Torino. Sempre in ambito Thales Alenia Space, è stato direttore del programma ExoMars dal 2013, nomina assegnata grazie ai numerosi incarichi tecnici e di management ricoperti nella società. Dal 1997 al 2013 è stato program manager per i programmi inerenti la Stazione Spaziale Internazionale, in particolare per i programmi di nuova generazione della Nasa, i programmi Nodo 2 e 3, il programma Cupola e i programmi Mplm e Cygnus Pressurized Cargo Module.

Ha ricoperto inoltre ruoli strategici in progetti come Spacelab, Tethered Satellite, Iris, Lageos, Hipparcos e Sax X-ray, in qualità di Product Assurance Manager, Assembly, Integration and Test Manager, Launch Operation Manager e Project Manager. È nato ad Avigliana (Torino) nel 1955 e, a Torino, ha studiato Costruzioni Aeronautiche presso l’Istituto Avogadro. È stato insignito della Stella al merito del Lavoro dalla Presidenza della Repubblica nel 2011.

Un appuntamento da non perdere, alla scoperta di nuove applicazioni, le finestre dell’umanità sul futuro.