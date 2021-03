Addio al re dei ravioli: è morto il ristoratore Marietto Barile

GAVI — La ristorazione alessandrina ha perso uno dei suoi protagonisti: venerdì è morto Mario Barile, da tutti conosciuto come Marietto, titolare del celebre ristorante di località Pessenti, tra Tassarolo e Gavi. Barile, 87 anni, è stato un vero e proprio maestro della cucina piemontese: non c’è famiglia della zona che nel suo locale non abbia celebrato almeno un matrimonio, una comunione o un battesimo. E ancora di più sono quelli che, almeno una volta, hanno assaggiato i “ravioli del Marietto”, che da Rovereto si sono diffusi sulle tavole di tutto il Nordovest.

Nel 1966 aveva fondato il suo ristorante e nel tempo lo ha portato ai massimi livelli, grazie alla location mozzafiato situata nel cuore delle colline del Gavi e alla cucina tradizionale di alta qualità. Nel 2008, poi, ha dato vita al progetto dei “Ravioli di Marietto”, creando un’azienda che produce pasta fresca artigianale. Così, i ravioli di Mario Barile sono arrivati in negozi, supermercati e sono diventati anche un piatto amato dai giovani grazie alla sinergia con il Raviolpub di Borghetto Borbera, il Raviolbar di Vignole e le due Raviolhouse di Torino e Genova. A Milano, addirittura, i ravioli ti vengono recapitati a casa in meno di un’ora da Amazon.

Mario Barile si è spento venerdì a Tortona e i funerali sono stati celebrati ieri a Rovereto. Lascia la moglie Angela e i figli Giuseppe e Alessandro.