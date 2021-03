Zona rossa: al mercato solo banchi di alimentari. Sospeso Novantico

NOVI LIGURE — Con il passaggio del Piemonte in “zona rossa” i mercati sono chiusi, salvo per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Pertanto, fino al perdurare della zona rossa, a Novi Ligure sarà chiuso il mercato settimanale non alimentare del giovedì, ma potranno svolgere la loro attività i titolari di posteggio per generi alimentari presenti nel centro storico e in via Garibaldi, sia al martedì che al giovedì.

Per lo stesso motivo è stata disposta anche la chiusura dell’edizione di Novantico che si sarebbe dovuta tenere sabato 27 marzo.