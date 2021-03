Milano-Sanremo, gli orari di passaggio e le strade chiuse

NOVI LIGURE — Oggi, sabato 20 marzo, si terrà la 112ma edizione della “Milano-Sanremo”: il passaggio dei corridori sul territorio novese è previsto fra le 12.00 e le 12.40: provenienti da Tortona, i ciclisti attraverseranno Pozzolo Formigaro (tra le 12.04 e le 12.17, secondo quanto previsto dall'organizzazione), poi si dirigeranno verso Novi Ligure (12.10-12.23) dove seguiranno un percorso che li instraderà in via Mazzini, via Pietro Isola, viale dei Campionissimi e via Ovada, usciranno dalla città diretti verso Basaluzzo (dove passeranno tra le 12.19 e le 12.34) e infine devieranno verso Predosa (12.25-12.40), in quanto il percorso quest'anno non prevede il tradizionale passaggio a Ovada.

Leggi anche Milano-Sanremo, tutta la gara in diretta sulla Rai