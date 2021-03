Raccoglie fondi tra i colleghi: ora gli anziani hanno la tv nuova

OVADA — Anche un oggetto comune come un televisore può aiutare a ritrovare un po’ di normalità. All’Ipab Lercaro di Ovada ne sono arrivati tre, grazie alla rete di solidarietà attivata da Calogero Mangiaracina, rappresentante sindacale della Fim Cisl alla Marcegaglia di Pozzolo Formigaro. Mangiaracina, di Basaluzzo, ha raccolto i fondi tra amici e colleghi e ha acquistato una tv da 50 pollici.

Poi, per gli anziani della struttura, sono arrivati altri due apparecchi, uno da parte di un commerciante ovadese e uno dall’associazione Avulss. Inoltre, per l’Ipab Lercaro c’è una raccolta fondi in atto da parte della Cisl e del Rotary Club di Ovada. «Sono contento di aver regalato un sorriso ai 63 anziani ospiti dell’Ipab», ha detto Calogero Mangiaracina.