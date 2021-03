Ragazzino salvato dai carabinieri: stava per ingerire acido muriatico

NOVI LIGURE - Un ragazzino di Novi Ligure è stato salvato poco fa dai carabinieri della locale Compagnia, che sono intervenuti e riusciti ad evitare che ingerisse acido muriatico.

Il salvataggio è stato portato a termine, ma l’operazione è ancora in corso, probabilmente per appurare come il ragazzo sia venuto in possesso del liquido e per ricostruire come si sono svolti i fatti.