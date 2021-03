Dantedì, la città rende omaggio al Sommo Poeta con un anno di eventi

NOVI LIGURE — Oggi si celebra il Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e alla Divina Commedia, che quest’anno assume un significato ancora maggiore in quanto ricorre nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

Per l’occasione Novi Ligure propone tre appuntamenti da non perdere. Sulla pagina Facebook della biblioteca civica sarà disponibile “Ricordando Andrea Chavez”, un contributo video delle declamazioni dantesche che compianto studente novese aveva tenuto nel 2015, durante la Notte bianca del libro.

Alle 18, sul canale YouTube del Comune è invece in programma la presentazione del volume di Laura Pasquini “Pigliare occhi, per aver la mente. Dante, la Commedia e le arti figurative” (Carocci, 2020). Oltre all’autrice interverranno l’assessore alla Cultura Andrea Sisti e Gianluca Ameri dell’Università di Genova.

Ma cosa c’entra Dante Alighieri con il nostro territorio, soprattutto con le valli Scrivia, Lemme e Borbera? A questa domanda tenterà di rispondere la conferenza di Andrea Scotto “L’influenza di Dante nel novese” che sarà trasmessa alle 20.30 sul canale Youtube della casa editrice Puntoacapo (presenta Cristina Daglio).

Gli eventi continueranno il 18 aprile al Museo dell’Apicoltura di Novi Ligure (presso il Maglietto della frazione Merella) con la mostra “Dantedì e le api nella letteratura”, esposizione di francobolli, libri, cartoline e articoli di giornali. L’ingresso è su prenotazione telefonando al numero 349 4388834.

Nel corso dell’anno sono in arrivo altre proposte culturali promosse dall’assessorato alla Cultura per celebrare il settecentenario dantesco, ancora in fase di definizione. In autunno è atteso uno degli appuntamenti più significativi dell’intera rassegna. Si tratta della mostra bibliografica “Dantedalì: Salvador Dalì, la Divine Comédie e le edizioni dantesche della biblioteca civica di Novi Ligure”.