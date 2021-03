La Juta: «Spazi artistici e di confronto, aperti a tutta la comunità»

ARQUATA SCRIVIA — Trasformare la Juta in uno spazio a disposizione della comunità, valorizzarne la storia e lanciare la struttura verso il futuro, offrendo, al tempo stesso, locali dove potersi incontrare (appena si potrà), lavorare, confrontarsi. È una visione completa quella che ha Enzo Ventriglia del teatro di Arquata Scrivia e degli spazi esterni che lo scorso anno sono stati sistemati in collaborazione con l’amministrazione comunale del paese.

«In quel periodo, c’è stato un incremento della presenza di ragazzi che davano una mano - ricorda Ventriglia, presidente e direttore artistico dell’Accademia della Juta, a proposito dell’estate 2020 e della rassegna estiva che ha animato gli spazi esterni del teatro - In quelle settimane, avevamo lo spettacolo a Libarna e alcuni hanno donato un aiuto per costruire le maschere che servivano. Sotto i nostri occhi, è comparso quello che avremmo sempre voluto vedere. Il nostro intento è fare della Juta un posto che sia aperto a prescindere da quello che c'è, dai momenti di spettacolo o legati ai corsi e ai laboratori. Ci piacerebbe far diventare la Juta un posto partecipato, in cui le persone vengono e vedono cosa succede».

«C’è la voglia di vedersi e vogliamo mettere a disposizione gli spazi della Juta anche per poterci lavorare, creando un coworking - aggiunge Ventriglia - In accordo con il Comune di Arquata, vorremmo aprire lo spazio del museo della Juta per le visite teatralizzate. Non è più possibile concepire i teatri come posti chiusi, che vengono aperti solo quando c'è spettacolo: deve cambiare il modo di porsi verso l'andare a teatro e la forma in cui si vede il teatro».

Nonostante il periodo difficile in cui i teatri continuano a rimanere chiusi, il Teatro della Juta di Arquata Scrivia non si è fermato. Si pensa anche alla nuova stagione e nasce così “Stagione Attiva”, la nuova proposta che fa parte del progetto “Accademia della Juta” dove il pubblico sarà anche parte “attiva” nella scelta di due spettacoli che verranno proposti durante la nuova stagione del Teatro della Juta e del Teatro di Gavi. Gli iscritti alla newsletter (la richiesta va effettuata scrivendo a teatrodellajuta@gmail.com) riceveranno una mail dove sarà possibile fare la propria scelta, entro la fine del mese verranno resi noti i due spettacoli che avranno raggiunto il maggior numero di voti. La stagione avrà luogo grazie ai contributi di Piemonte dal Vivo e Fondazione Crt e al sostegno dei Comuni di Arquata e Gavi.