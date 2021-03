Contagi ancora con il segno più, preoccupa anche Gavi

NOVI LIGURE — Contagi ancora con il segno più a Novi Ligure. Attualmente in città i positivi al coronavirus sono 136 e nel fine settimana sono cresciuti di una ventina di unità. Aumentano anche i ricoveri in ospedale. Al San Giacomo risultano occupati 39 posti letto per Covid: 4 in terapia semintensiva, 34 di media intensità e 1 in attesa test; nessuno è in terapia intensiva.

Parallelamente, proseguono anche le verifiche della polizia municipale. Dal 1° novembre 2020 al 27 marzo 2021 le persone controllate hanno raggiunto il numero di 1.938, mentre sono 671 i controlli effettuati sulle attività commerciali. In media, complessivamente, sono stati eseguiti quasi 18 controlli al giorno.

Nei dintorni, a preoccupare è soprattutto il dato di Gavi, dove i contagi nel giro di una decina di giorni sono quadruplicati: secondo il dato ufficiale di ieri, i positivi residenti in paese sono 73 e il sindaco Carlo Massa ha rinnovato il proprio invito alla prudenza, specialmente in vista delle feste pasquali.

Dietro Gavi, nel poco invidiabile podio dei contagi, figurano Arquata Scrivia (63) e Stazzano (25). Tranquilla invece la situazione in val Borbera, dove molti paesi rimangono covid free.