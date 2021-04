La Croce Rossa invita tutti in piazza. Solo per donare il sangue però

CASSANO SPINOLA — Proseguono le raccolte pubbliche di sangue organizzate dalla Croce Rossa. Questa settimana sarà la volta di Cassano Spinola: sabato 10 aprile, dalle 8.00 alle 13.00, il personale della Cri di Serravalle Scrivia, in collaborazione con quello di Cassine, sarà in piazza XXVI Aprile. La prenotazione però è obbligatoria per evitare assembramenti e va effettuata scrivendo all’indirizzo mail cricassine.donatori@gmail.com oppure compilando il form che può essere trovato qui.

«L’attività di donazione del sangue rientra tra le “situazioni di necessità” previste dalle misure di contenimento della pandemia, pertanto può essere effettuata anche in “zona rossa”», spiegano dalla Cri.

Le pubbliche donazioni di sangue si sono già tenute a Novi Ligure, Vignole Borbera e a Serravalle, dove, spiegano dalla Croce Rossa, si sono presentati 44 donatori: di questi 22 hanno effettuato la donazione (per un totale di 11 litri di sangue raccolto), mentre gli altri 22 sono stati rimandati a visite per approfondirne l’idoneità.