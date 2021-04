Atc, sfittanza zero e stop agli abusivi: oggi sopralluogo dell'assessore regionale

NOVI LIGURE — Le case popolari a Novi Ligure soffrono da tempo di diversi problemi di manutenzione. Le proteste degli inquilini per riscaldamento a singhiozzo, ascensori perennemente guasti e altre magagne sono all’ordine del giorno. Questo pomeriggio, l’assessore regionale Chiara Caucino potrà toccare con mano la situazione negli edifici dell’Atc.

La responsabile delle politiche per la casa sarà accompagnata dal sindaco Gian Paolo Cabella e dall’assessore Marisa Franco. Successivamente si sposterà ad Arquata Scrivia, dove è in programma un altro sopralluogo con il primo cittadino Alberto Basso. Stamattina Chiara Caucino è già stata ad Alessandria, dove ha incontrato il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e il presidente dell’Atc, Paolo Caviglia.

«Gli effetti della pandemia – ha detto Caucino – hanno creato e creeranno purtroppo nuove povertà, con conseguente aumento delle necessità abitative. Il mio obiettivo è quello di portare avanti un nuovo “piano casa” in grado di riqualificare gli immobili di edilizia popolare che necessitano di interventi per essere assegnati, di ridurre al minimo le sfittanze e di eliminare il fenomeno delle occupazioni abusive e dell’illegalità, che per troppi anni è stato colpevolmente trascurato».

«Proprio per queste ragioni ritengo indispensabili i sopralluoghi che stiamo effettuando, che ci consentono un’azione sinergica con i territori, per far sentire davvero la Regione a fianco dei cittadini e delle istituzioni, oltre che per rendersi conto in prima persona dello stato dell’arte e delle situazioni che necessitano degli interventi più urgenti e indifferibili», ha detto ancora Caucino.