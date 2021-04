Raggi gamma e agricoltura spaziale: al Ciampini due incontri sul cosmo

NOVI LIGURE — È quasi tempo di bilanci per il Ciampini-Boccardo di Novi Ligure. L’istituto scolastico novese, nonostante la pandemia, per il terzo anno consecutivo ha saputo arricchire il progetto “Spazio alla Conoscenza”, grazie al lavoro dei docenti Mauro Bisio e Corrado Campisi e alla supervisione del preside Mario Scarsi.

Due gli appuntamenti nella seconda metà di aprile: oggi a partire dalle 16.00 l’astrofisico Alessandro Coletta risponderà al quesito: “Perché osservare la Terra dallo spazio ci fa del bene?” in diretta sul canale YouTube dell’istituto, mentre Luca Nardi – ricercatore presso il laboratorio di Biotecnologie dell’Enea – sarà ospite lunedì 19 a partire dalle 11.00 con un evento dal titolo “Space and urban farming: tecnologie emergenti per un’agricoltura sostenibile”.

Coletta si è laureato in Fisica presso il Gruppo di Astronomia infrarossa dell’università La Sapienza di Roma e successivamente si è specializzato a Tor Vergata. È stato responsabile del Centro operativo scientifico del satellite italiano Beppo-Sax, una delle missioni di maggior successo in ambito astrofisico degli ultimi venticinque anni, a cui si deve un contributo fondamentale nella interpretazione del fenomeno astrofisico dei lampi gamma. E per questo nel 1998 ha vinto il premio Bruno Rossi, uno dei principali riconoscimenti in astrofisica assegnato dalla American Astronomical Society. Attualmente è direttore di missione della Costellazione di satelliti Cosmo-SkyMed, il maggiore investimento spaziale italiano mai realizzato costituito da una costellazione di satelliti radar dedicati all’osservazione della Terra.

Nardi ha un dottorato di ricerca in agrobiotecnologie per le produzioni tropicali e si occupa di agricoltura in ambiente controllato. È responsabile di diversi impianti sperimentali tra cui una serra a contenimento, dotata di un innovativo impianto di raffreddamento solare.