Coronavirus: 89 nuovi contagi e 76 guariti. Nessun decesso

ALESSANDRIA - Sono 89 i nuovi contagi da coronavirus nell'Alessandrino: a rilevarlo, l'Unità di Crisi regionale, che evidenzia anche l'assenza di ulteriori decessi e 76 guarigioni.

Sono 19 le vittime positive al test del Covid-19 in Piemonte, di cui 1 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 11.104 deceduti risultati positivi al virus: 1.522 Alessandria, 682 Asti, 416 Biella, 1.357 Cuneo, 913 Novara, 5.276 Torino, 489 Vercelli, 358 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono invece 1.099 i contagiati in più (di cui 70 dopo test antigenico), pari al 4,3% di 25.540 tamponi eseguiti, di cui 15.520 antigenici. Dei 1.099 nuovi casi, gli asintomatici sono 443 (40,3%). I casi sono così ripartiti: 138 screening, 683 contatti di caso, 278 con indagine in corso; per ambito: 14 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 115 scolastico, 970 popolazione generale.

Il totale diventa quindi 343.080: 27.673 Alessandria, 16.554 Asti, 10.505 Biella, 49.238 Cuneo, 26.430 Novara, 183.847 Torino, 12.777 Vercelli, 12.151 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.431 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2471 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 275 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.447 (-121 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.723. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.239.287 (+24.540 rispetto a ieri), di cui 1.463.465 risultati negativi.

I pazienti guariti, infine, sono complessivamente 313.531 (+1.767 rispetto a ieri): 25.065 Alessandria, 15.169 Asti, 9.558 Biella, 44.654 Cuneo, 24.296 Novara, 168.075 Torino, 11.734 Vercelli, 11.385 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.333 extraregione e 2.262 in fase di definizione.