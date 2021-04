Il centro raccolta di Francavilla Bisio diventa intercomunale

FRANCAVILLA BISIO - A partire dal 1° maggio 2021 il centro di raccolta di Francavilla Bisio diventa intercomunale e potranno, quindi, accedere i cittadini di tutti i Comuni del bacino di utenza di Gestione Ambiente del novese e del tortonese: Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrosio, Cassano Spinola, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavi, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Tassarolo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano e Voltaggio.

I Centri di raccolta intercomunali sono per ora quattro - Cassano Spinola, Predosa, Tortona e Francavilla Bisio - e sono aree attrezzate in cui i cittadini possono portare varie tipologie di rifiuti e, in particolare, quelli che non possono essere ritirati con il normale sistema di raccolta. Il conferimento dei materiali presso il Centro di raccolta è gratuito. Il Centro di raccolta di Francavilla Bisio si trova in via Guasco, la strada di collegamento tra Basaluzzo e Gavi, adiacente la pesa pubblica e gli impianti sportivi.

Si possono portare al Centro abiti usati; batterie e accumulatori per auto; elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, tv, frullatori…); imballaggi in cartone; imballaggi in plastica; imballaggi in vetro; ingombranti (mobili, serramenti, grossi giocattoli...); legno; metalli; neon; oli e grassi minerali (da motore) e vegetali (da cucina); piccoli quantitativi di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (con un massimo di cinque conferimenti annui da 1 metro cubo per utente); pile e farmaci; scarti di potature e rami; toner per stampa esauriti.