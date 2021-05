Primo Maggio, doppia manifestazione per lavoro e immigrati

NOVI LIGURE — Cerimonia oggi a Novi Ligure per la Festa dei lavoratori: l'appuntamento è alle 10.00 presso il monumento dedicato ai Caduti sul Lavoro, in via Garibaldi all'incrocio con via Baiardi. Un tema tristemente attuale quello dei morti sul lavoro, che ancora recentemente ha funestato la nostra provincia. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti misure di prevenzione del contagio.

Alle 11.15, in piazza Dellepiane, è invece prevista la manifestazione per dire no alla chiusura dello Sportello Immigrazione, decisa dal Comune: l'ultimo giorno di lavoro del servizio, gestito dalla cooperativa sociale Azimut, è stato ieri.