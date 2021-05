"Il collare d'oro del Coni per Fausto Coppi"

NOVI LIGURE - C'è il ciclismo vero, fatto di passione e fatica. C'è Fausto Coppi autentico, quello che non ha bisogno di scenari commerciali di comodo. A Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, piace il primo e lo ha scelto per la sua prima volta in provincia e sulle strade dei protagonisti senza tempo. Ha scelto Novi, il Museo dei Campionissimi, e la presentazione di Overall Cycling Team Tre Colli, per dare una anteprima che commuove e rende tutti i presenti orgogliosi. L'unico premio che conta lo assegnerà il Coni, su richiesta proprio del nuovo presidente della Federciclo. "A Fausto Coppi non è mai stato assegnato il collare d'oro, che è la massima onorificenza dello sport italiano. Ho scritto al presidente Giovanni Malagò, che mi ha subito risposto affermativamente. Mi fa piacere dare la notizia qui, in questo luogo di storia e di memoria, dove ci sono persone davvero innamorate di questo sport. Saranno Marina e Faustino, i figli, a ritirarlo, nel salone d'onore del Coni".

ECCO OVERALL

Dagnoni lo aveva promesso il giorno delle sue elezioni a Massimo Subbrero, che era sulla Bocchetta per un allenamento con i corridori di Overall Tre Colli. "La mia prima uscita in Piemonte sarà a Novi, per conoscere il museo e la squadra". E' stato di parola e ha portato anche molti componenti del consiglio federale e il presidente regionale Massimo Rosso. Per Dagnoni riconoscimenti dal sindaco di Novi Gianpaolo Cabella, dal Panathlon e dall'Ussi nazionale. E una richiesta del presidente provinciale Boris Bucci, "fate ripartire anche i giovanissimi: ogni giorno, in allenamento, ci chiedono quando finalmente anche loro potranno gareggiare".

Chi corre, ormai da alcune settimane, è Overall Tre Colli:dodici atleti, una delegazione presente all'incontro con il presidente federale, Baldi, Minguzzi, Cibrario, Sasso, Bertrand e Giani, alcuni in partenza per la gara di domani a Castel Fiorentino. Con loro il presidente Salvatore Scafuri, il vice Raffaele Breglia, la direttrice sportiva Linda Subbrero, la responsabile organizzativa Francesca Bianchi, il meccanico Antonio Capuzzo, il preparatore Andrea Oliveri, il medico Davide Subbrero. "Una società che pedala da 34 anni - insiste Dagnoni - è un orgoglio per tutto il movimento".