Plastic Free, un'altra giornata di pulizia e "liberazione dalla plastica"

POZZOLO FORMIGARO — Domani a Pozzolo Formigaro l'associazione Plastic Free organizza una giornata di ripulitura del paese. I volontari si sono dati appuntamento alle 8.30, in via Bissone all'angolo con strada Roveri. L'associazione, guidata a livello locale da Valentina Leardi, è attiva da diversi anni ma localmente ha cominciato a operare all'inizio del mese scorso, con un primo appuntamento proprio a Pozzolo, a cui poi ne sono seguiti altri ad Alessandria (dove i volontari torneranno il 23 maggio); il 16 maggio invece saranno a Pietra Marazzi, e precisamente in località Pavone.

Leggi anche Rifiuti abbandonati, a Novi e Pozzolo ora arrivano i volontari

L'iniziativa di domani si svolge con il patrocinio dell'assessorato comunale all'Ambiente e con la collaborazione di Gestione Ambiente. Anche i Lions e la Proloco hanno dato la propria adesione alla giornata ecologica.