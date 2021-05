Ciampini Boccardo, una Maratona Dante dal laboratorio multimediale

NOVI LIGURE — E chi lo ha detto che in un istituto tecnico, come il Ciampini-Boccardo, non si parli di Dante? La prova del fatto che il Sommo Poeta sia patrimonio di tutti è l’iniziativa promossa dal corso di studi turistici dell’istituto novese dove è iniziata una vera e propria maratona, tutta dedicata a Dante e alla Divina Commedia. A spiegare il progetto è il professor Adriano Antonioletti.

«L’iniziativa rientra nel quadro degli eventi per l’anno dantesco. Con la delegazione Fai di Alessandria abbiamo iniziato ad analizzare i monumenti della provincia di Alessandria che, in qualche modo, testimoniano il passaggio di Dante, a partire dal castello Orsara, di cui parla lo stesso Poeta in un canto del Purgatorio, riferendosi alla guerra tra Alessandria e i marchesi del Monferrato. L’idea originaria era quella di una serie di letture proprio partendo da Orsara ma, a causa della pandemia, abbiamo deciso di partire da Novi, dall’istituto Boccardo, appunto, dove utilizzeremo per la prima volta il laboratorio multimediale, un’aula che sarà a disposizione della didattica digitale, per registrare, ad esempio, libri, audio, cd».

Da cosa nasce cosa: l’appuntamento dantesco, dopo l’iniziativa dedicata alla «promozione o sviluppo della conoscenza della letteratura italiana nel mondo» (una sorta di “prima e dopo” Dante nella cultura, nella storia, nella letteratura italiana) si articolerà in tre momenti, loggi, mercoledì 12 e venerdì 14, durante i quali i ragazzi leggeranno i canti della Divina Commedia. «Sono stati gli stessi ragazzi a scegliere cosa leggere, dimostrando, appunto, come l’opera sia un patrimonio universale». Le letture costituiranno poi l’ossatura di un “libro multimediale” che il Ciampini-Boccardo metterà a disposizione di tutti e sarà in continua evoluzione.