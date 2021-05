Anagrafe e stato civile, ora i certificati si ottengono on line

NOVI LIGURE — D’ora in avanti per ottenere certificati anagrafici e di stato civile non sarà più necessario recarsi in municipio, ma basterà accedere al portale internet del Comune.

Sul sito www.comune.noviligure.al.it infatti è stata attivata la piattaforma per ottenere on line certificati anagrafici e di stato civile, muniti di timbro digitale e legalmente validi, scaricare autocertificazioni precompilate oppure consultare i propri dati anagrafici.

Gli utenti residenti in città possono farlo direttamente da casa collegandosi alla home page del Comune e cliccando su “Servizi Online”, “Servizi Demografici on line”, “Accedi” tramite Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi).

Sulla stessa piattaforma, inoltre, è stato attivato uno sportello virtuale per contattare on line gli uffici Anagrafe e Stato civile e i servizi cimiteriali. Attraverso una videochiamata gli utenti possono richiedere e ricevere informazioni, scambiare e mostrare documentazione, tutto in tempo reale e comodamente dalla propria postazione. In questo caso è necessario fissare prima un appuntamento, sempre collegandosi alla home page del Comune e cliccando su “Servizi Online”, “Servizi Demografici on line”, “Accedi” (tramite Spid, Cie o Cns), “Prenotazioni”, “Agenda Demografici”. Attualmente lo sportello virtuale è attivo nelle giornate di giovedì e venerdì (dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 11.30 alle 12.30).