Fondi per lo sviluppo, oggi si attende il via libera ai 49 milioni

ALESSANDRIA — Torna nell’alessandrino il commissario per il Terzo Valico Calogero Mauceri. L’incontro è fissato per oggi, per incontrare in primis i sindaci dei territori coinvolti dall’opera e per discutere con loro dei progetti da realizzare: all’ordine del giorno, in particolare, i 49 milioni di euro di fondi per lo sviluppo, suddivisi tra undici comuni.

Il confronto sarà uno step importante nel cronoprogramma dell'intero piano, perché una volta stabilito l'arrivo dei finanziamenti, si potrà avviare l'iter realizzativo dei vari interventi previsti.

Dopo una lunga trattativa, i Comuni interessati al passaggio dell’opera hanno convenuto sulla divisione del tesoretto. La firma dell’accordo è stata apposta il 16 dicembre scorso. Alla città capoluogo andranno 10 milioni di euro, che verranno utilizzati per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida.

La richiesta iniziale era di 12,5 milioni, poi ridimensionata per la protesta da parte dei comuni di Pozzolo e Vignole che ritenevano la cifra eccessiva.

Al termine della trattativa, ad Arquata Scrivia sono stati assegnati 4,2 milioni; al Comune di Carrosio 3,2; per Fraconalto i fondi assegnati ammontano a 3,7 milioni; 2,9 milioni a Gavi. Sono 4,8 milioni i fondi messi a disposizione di Novi Ligure che saranno utilizzati, tra le altre cose, per realizzare piste ciclabili e per il recupero della ex Cavallerizza, in piazza Pernigotti, destinata a diventare sede dell’Accademia enogastronomica del novese. Pozzolo Formigaro riceverà 4,1 milioni; Serravalle Scrivia 4,2 milioni; Tortona 4,6; Vignole Borbera 2,9; Voltaggio 3,9.