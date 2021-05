SemCup debutta con un record

TASSAROLO - La voglia di giocare è esagerata. E la SemCup è un evento che piace, perché combina golf e solidarietà. Così, per la tappa inaugurale della sesta edizione allargata, a Colline del Gavi, si sono presentati in 76, tanto che Marco Semino, che organizza e gioca, ha deciso di raddoppiare le competizioni, due louisiane a coppie sulle 9 buche, e ben 32 premiati.

Sulle prime nove buche miglior lordo per Roberto Percivale e Tonino Palmas, con 16. Il primo netto è di Vincenzo Curtoni e Fiorenza Orsi (23), seguiti da Federico De Nova e Francesca Cassinelli (23), Roberto Volpara e Gabriele Ancarani (22), Pietro Balza e Marco Gatti (20), Angelo Maura e Mauro Bianchi (18). Prima coppia mista Marco e Maria Papini (18), prime lady Cinzia Loria e Gabriella Depetro (20). Riconoscimento speciale per il nearest to the pin alla buca 4 a Gabriele Ancarani (3,30 metri), consegnato da Anna Gozzo, una dei partner della manifestazione.

Altre sette coppie sugli scudi nelle seconde nove buche. Il primo lordo è di Massimo Barisone e Alberto Sacchi, con 19. Netto vincente per Barbara Bocchio e Margherita Vanni (21), che precedono proprio Marco Semino, con Massimo Gazzaniga (18). Poi Enrico Chiappuzzo - Cinzia Dettori (18), Jacopo e Filippo Morelli (18), e Cesare Sabatini ed Egidio Pedrini (18). Prima coppia mista Gaetano e Laura Rizzitelli (17). Nearest to the pin alla 14 per Barbara Bocchio (3,50 metri).

Prossimo appuntamento venerdì 28, a Villa Carolina, che ospiterà anche la finale della challenge, il 17 settembre. "Siamo ripartiti alla grande, tutti apprezzano anche la scelta di dividere l'intero ricavato del circuito per due progetti - sottolinea Semino - quello delle suore Teresiane e Carmelitane di Carpeneto e quello della Fondazione Flying Angels".