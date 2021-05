L'ex scuola di via Giani diventerà stazione carabinieri

SERRAVALLE SCRIVIA — Nuova caserma per gli uomini dell’Arma a Serravalle, ormai è certo. Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Alberto Carbone ha deliberato per la costruzione di una nuova stazione carabinieri sull’area dove oggi si trova l’ex scuola elementare di via Giani.

Questa decisione è stata presa perché l’attuale stazione, viste le crescenti esigenze di maggior spazio per ospitare l’organico non è più adatta.

L’edificio con annessa area circostante di via Giani, secondo gli studi effettuati dall’ingegner Federico Fontana, è invece adatto a tale scopo. Ci sarebbe la superficie necessaria a ospitare la zona operativa e quella logistica. Inoltre potranno essere costruiti due alloggi con ingresso indipendente al primo piano e a piano terra quello del comandante. Poi 180 metri quadrati sarebbero destinati alla zona box per 7 autorimesse singole e la palestra con i servizi.

Il nuovo edificio, sempre secondo lo studio dell’ingegner Fontana, sarà a elevato rendimento energetico ed elevata sicurezza antisismica. Il costo dell’opera si aggira sui 3 milioni di euro. Ora è necessario che il Comune si attivi per ottenere i finanziamenti attraverso anche l’accensione di un mutuo.