Musica e canto, il Rotary premia gli studenti più meritevoli

NOVI LIGURE — Il Rotary Club di Novi Ligure mette a disposizione un premio da 600 euro a favore dei giovani studenti di musica.

Lo scopo dell’iniziativa messa in campo dal club presieduto da Monica Sciutto è vasto: si vuole valorizzare il ruolo formativo, didattico e sociale della pratica musicale ma anche incrementare l’impegno giovanile e stimolare lo studio della musica. I Rotary sperano poi di fornire un’occasione di crescita attraverso il confronto tra giovani musicisti e la valutazione di professionisti. In particolare il Club intente contribuire agli sforzi delle famiglie che sostengono i costi per gli studi musicali.

L’iniziativa è dedicata agli studenti nati tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006 che siano regolarmente iscritti presso uno degli istituti superiori della città di Novi Ligure e che, contemporaneamente, compiano studi musicali presso conservatori, scuole di musica o anche privatamente. Si tratta infatti di un rimborso delle spese di studio che il vincitore ha sostenuto nell’anno in corso.

La categoria è unica, comprende tutti gli strumenti musicali e il canto. In ottemperanza alle limitazioni ancora vigenti a causa della pandemia, l’audizione dei candidati avviene unicamente tramite video in cui il candidato esegua un programma libero della durata massima di venti minuti. I candidati potranno presentare domanda entro l’8 giugno prossimo.

La Commissione giudicatrice è nominata dal presidente del Rotary di Novi e prevede la presenza di musicisti di provata esperienza scelti tra figure di concertisti e insegnanti. Il bando e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito www.rotarynoviligure.it.