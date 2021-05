Biblioteca, con l'estate tornano gli appuntamenti nel chiostro

NOVI LIGURE — Come ogni anno la biblioteca di Novi Ligure propone un orario differente per la stagione estiva. Se il 2020 è stato l’anno delle restrizioni e delle difficoltà, ora l’assessorato alla Cultura intende riaprire il portone del civico 66 di via Marconi a incontri e manifestazioni di carattere letterario.

Dal 31 maggio al 10 settembre la biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30.

Per due giorni della settimana l’orario al pubblico sarà ampliato in fascia pomeridiana per permettere, appunto, lo svolgersi di eventi inseriti nel calendario estivo di “Novi d’Autore”. Il giovedì, come da tradizione, sarà il giorno dedicato alle presentazioni di libri, ma viste le molteplici richieste, quest’anno, si avranno incontri anche al martedì.

Sarà proprio martedì 1° giugno, infatti, il primo appuntamento della stagione. Con il patrocinio del Comune di Novi Ligure, l’Anpi di Novi propone la presentazione del volume di Salvatore Sacco “Monello. Un partigiano del Novi” (Edizioni Epokè, 2021) che ci racconta le vicende di Felice Coscia, partigiano nel gruppo del “Novi” e tra i pochi superstiti all’eccidio della Benedicta. L’incontro sarà introdotto dall’assessore alla Cultura Andrea Sisti con gli interventi di Gianni Malfettani, presidente Anpi, Lorenzo Robbiano e Simone Tedeschi (Edizioni Epokè).

Giovedì 3 giugno, sempre alle 18, Renzo Piccinini presenterà l’ultimo della rivista Novinostra-In Novitate. Saranno presenti gli autori degli articoli che si propongono di raccontare temi e vicende del nostro territorio e non solo.

Venerdì 4 giugno, ma al Museo dei Campionissimi, Beppe Conti presenterà il suo libro “Dolomiti da leggenda. Dal 1937 a oggi le grandi imprese e i retroscena, le avventure fra storia, cultura e arte delle montagne più belle del mondo. Da Bartali a Coppi, da Gimondi a Merckx, da Pantani a Nibali” (Reverdito, 2020). Un viaggio sulle montagne più belle del mondo scenario di imprese che hanno segnato la storia del ciclismo.