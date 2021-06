Rotto un tubo dell’acqua, via Edilio Raggio allagata

NOVI LIGURE - Via Edilio Raggio allagata in prossimità dell’ospedale a causa della rottura di una tubazione principale della rete idrica cittadina.

Nella zona dove si è verificata la rottura del tubo dell’acqua potabile, sono in corso gli scavi per la posa della fibra e l’ipotesi è che i mezzi utilizzati per scavare siano andati a bucare l'infrastruttura: risultato, un grosso getto d’acqua ha allagato la strada e scorre verso il sottopasso di via Verdi. Su posto è già arrivato il vice sindaco Diego Accili e stanno giungendo i tecnici di Gestione Acqua, la società del gruppo Acos responsabile dell’acquedotto di Novi Ligure.

Probabile che venga interrotta l’erogazione dell’acqua potabile per procedere alla riparazione del guasto.