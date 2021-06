Ditte esterne per la manutezione, una settimana di sciopero alla Sct

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 — La mobilitazione dei lavoratori ha già sortito i primi effetti. «Domani, martedì 8, abbiamo ottenuto un confronto con l'azienda che si terrà nel pomeriggio a Confindustria – spiega Angelo Paternò della Fiom Cgil – Oggi e domani comunque proseguiremo con il presidio davanti allo stabilimento, dopodiché decideremo cosa fare in base agli esiti dell'incontro».

SERRAVALLE SCRIVIA — Una settimana di sciopero alla Sct di Serravalle Scrivia, per protestare contro la decisione dell’azienda di esternalizzare la manutenzione degli impianti durante i weekend.

Le rappresentanze sindacali unitarie della Serravalle Copper Tubes hanno indetto un’astensione dal lavoro che comincerà oggi e proseguirà fino a sabato 12 giugno. A incrociare le braccia saranno proprio gli addetti del settore manutenzione.

«Riteniamo inaccettabile che un’azienda che dichiara esuberi di personale e chiede sacrifici ai propri dipendenti sotto forma di taglio delle retribuzioni, intraprenda la strada delle esternalizzazioni per la salvaguardia degli impianti nel fine settimana, senza prendere in considerazione una diversa organizzazione del lavoro che metta in conto anche l'assunzione di personale qualificato», dicono i rappresentanti dei lavoratori.

All’ex stabilimento Kme ora operano due aziende – la Sct e la Hme – e l’appello è dei sindacalisti è rivolto ai dipendenti di entrambe. «Non abbiamo nulla contro i lavoratori delle imprese esterne ma riteniamo doveroso mantenere all'interno dello stabilimento tutto il volume di lavoro, sia quello produttivo che quello riguardante la manutenzione, in cui l’aspetto dell'esperienza è primario».

Le Rsu hanno invitato l’azienda a sedersi al tavolo delle trattative, «per cercare insieme soluzioni diverse da quelle che si vogliono adottare e lavorare per il futuro dello stabilimento».