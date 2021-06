Castello ripulito dai volontari. Tra i rifiuti pure un carrello

NOVI LIGURE — Bottiglie, indumenti e perfino un carrello della spesa: i volontari che ogni venerdì pomeriggio si riuniscono per la pulizia del parco castello di Novi Ligure hanno trovato un po’ di tutto durante lo scorso appuntamento dei “Fridays for Parco” organizzati dalla Proloco con la collaborazione del Comune e della società Gestione Ambiente.

Famiglie, ragazzi e volontari – una trentina, oltre ai membri della Proloco – hanno ripulito il parco da cartacce, bicchieri, bottiglie, cicche, vetri e rifiuti di vari generi e dimensioni e hanno sistemato le panchine in pietra, che erano avvolte da infestanti.

Diversi anche i gruppi organizzati che hanno dato una mano, come i ragazzi della scuola di mountain bike I Cinghiali, le ragazze della pallavolo Pirates Tre Colli, o come i dipendenti della Pernigotti con il loro sodalizio “Dolci al verde”.

L’intervento di Gestione Ambiente ha completato l’opera ripulendo le scale e la salita da Sant’Andrea fornendo così un accesso sicuro anche sotto questo aspetto, «immediatamente accolto dalle scolaresche che sono tornate a fare le loro piccole escursioni e dagli abitanti amanti del parco che svolgono regolarmente passeggiate, attività fisica, meditazione e altre formule di attività nella natura», ha spiegato il presidente della Proloco Marco Barbagelata.

«Il rispetto del polmone verde di Novi è un valore che va condiviso e insegnato a tutti i nostri concittadini, per il patrimonio culturale, storico e naturale che custodisce, per gli effetti benefici sulla salute di tutti noi, perché luogo sano al di fuori del traffico, sebbene in centro città, per tutti in particolare per piccoli e anziani», dicono i membri dell’associazione.

Chi volesse ancora partecipare ai Fridays For Parco può scrivere a proloconoviligure@gmail.com.