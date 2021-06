Sct, raggiunto l'accordo: sciopero revocato

SERRAVALLE SCRIVIA — Sciopero revocato alla Sct (ex Kme) di Serravalle Scrivia dove i sindacati avevano proclamato, a partire da lunedì scorso, l'astensione dal lavoro per una settimana, per protestare contro la decisione dell'azienda di esternalizzare la manutenzione degli impianti durante i fine settimana. Ieri, martedì, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti sindacati e quelli della società nel corso del quale è stato raggiunto un accordo.

Non ci sarà alcun ricorso a ditte esterne bensì l'assunzione, seppur con contratto interinale, di sei nuove figure, 3 manutentori meccanici e tre elettrici. Entreranno in servizio a breve, previa formazione. “Un accordo valido fino a metà settembre, che ci soddisfa, anche se non pienamente”, dice Angelo Paternò di Fiom Cgil.

“Ovviamente avremmo preferito una assunzione piena. Nutriamo inoltre qualche dubbio sul fatto che le figure possano essere formate il poco tempo, tuttavia non possiamo non apprezzare l'apertura verso le nostre richiesta da parte dell'azienda”. Lo sciopero è quindi stato revocato e, prima della scadenza dell'accordo, sarà nuovamente convocato un incontro.

