Anche il Piemonte sospende AstraZeneca per gli under 60

ALESSANDRIA - L'ufficialità è arrivata nella serata di oggi, venerdì 11 giugno: come avvenuto in altre regioni, anche il Piemonte ha deciso la temporanea sospensione del vaccino AstraZeneca per gli under 60.

In attesa di ricevere dalle autorità sanitarie nazionali la nota ufficiale relativa alle nuove modalità di utilizzo del vaccino AstraZeneca, la Regione Piemonte ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione delle prime dosi e dei richiami di AZ alla popolazione under60.

Non appena sarà chiarita con nota ufficiale dall’autorità sanitaria nazionale anche la procedura per effettuare i richiami di AstraZeneca attraverso i vaccini alternativi Pfizer e Moderna, la Regione darà immediata attuazione alla riprogrammazione delle seconde dosi.