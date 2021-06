"Dolci al verde", i volontari domani in azione per ripulire la città

NOVI LIGURE — Tornano in azione domani a Novi Ligure i volontari di "Dolci al verde", il gruppo formato da lavoratori della Pernigotti e da semplici cittadini che contribuiscono alla pulizia della città. Domani, sabato 12 giugno, saranno in piazza Pascoli a partire dalle 9 e l'invito a dare una mano è rivolto a tutti: «Chi ama Novi e vuole renderla ancora più bella può unirsi a noi per una mattinata ecologica».

"Dolci al verde" opera a Novi ormai da un paio di mesi. Tra le zone già ripulite dai volontari, la frazione Merella, la zona Cipian e il Lodolino, la strada di San Bovo e il parco del Castello (nell'ambito dell'iniziativa Fridays for Parco).

In caso di pioggia l'iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.